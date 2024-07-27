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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

        MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. önlüğün sahibi kim oldu?

        MasterChef'te ana kadro için yarış sürüyor. Birbirinden zorlu yemeklerin yapıldığı MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde şefler yarışmacılardan kuzu böbrekten yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan isim ana kadroya giren 14. yarışmacı oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu?" İşte 27 Temmuz 2024 MasterChef'te 14. önlüğün sahibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 18:16 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:14
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de 14. önlük sahibini buldu. MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan olurken, ana kadroya 14. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler iki etaplı finalin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Temmuz MasterChef 14. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef ana kadrosuna dahil olan son yarışmacı...

        • 2

          MASTERCHEF 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

          Birinci etapta en başarılı tabağı ortaya çıkararak ikinci etaba geçmeyi başaran yarışmacılar Niko, Deniz, Ezgi, Nida, Erim oldu.

          İkinci etabın konsepti ise imam bayıldı oldu.

          Şefler değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapan Ezgi ana kadroya 14. yarışmacı olarak girerek önlüğün sahibi oldu.

        • 3

          MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 13. önlüğün sahibi Muratcan oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 12. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Eda 12. önlüğün sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 6

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Semih

          Eda

          Muratcan

        • 7

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

        • 8

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

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