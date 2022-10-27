MasterChef Türkiye'de heyecan katlanarak devam ediyor. Eşsiz tarifler, başarılı yarışmacılar ve usta jüri üyeleri ile TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef ikinci takım oyunu ile ekranlara geliyor. Peki MasterChef kim kazandı? 27 Ekim 2022 MasterChef haftanın eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...