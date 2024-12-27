MasterChef'te ilk finalist belli oluyor! 27 Aralık Cuma MasterChef'te kim kazandı?
MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Şef ceketini alarak ilk 5'e kalan Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih büyük finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Yarışmacılar, her gün şeflerin verdiği 3 farklı yemek yapacak. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, 'yeşil renkte başlangıç, kırmızı renkte ana yemek, beyaz renkte bir tatlı' yapacak. İki etabın sonunda en çok puanı alan yarışmacı ilk 4'e giren ilk yarışmacı olacak. Peki, "27 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte 27 Aralık Cuma MasterChef Türkiye'de ilk finalist...
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MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oluyor. Yarışmada final için geri sayım sürerken, yarışmacılar finalist olabilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te ilk finalist, şeflerin değerlendirmelerinin ardından iki etabın sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cuma MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te ilk finalist iki etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.
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MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!
MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidilirken, finalistler belli oluyor. Yarışmacılar büyük finale adını yazdırabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek.
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MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR
Kerem
Onur
Eda
Beyza
Semih
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
En az başarılı tabağı yapan Erim ise 6. olarak MasterChef hayallerine veda etti.