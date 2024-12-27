MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oluyor. Yarışmada final için geri sayım sürerken, yarışmacılar finalist olabilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te ilk finalist, şeflerin değerlendirmelerinin ardından iki etabın sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cuma MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...