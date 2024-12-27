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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cuma MasterChef ilk finalist kim oldu?

        MasterChef'te ilk finalist belli oluyor! 27 Aralık Cuma MasterChef'te kim kazandı?

        MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Şef ceketini alarak ilk 5'e kalan Kerem, Onur, Eda, Beyza ve Semih büyük finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girecek. Yarışmacılar, her gün şeflerin verdiği 3 farklı yemek yapacak. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, 'yeşil renkte başlangıç, kırmızı renkte ana yemek, beyaz renkte bir tatlı' yapacak. İki etabın sonunda en çok puanı alan yarışmacı ilk 4'e giren ilk yarışmacı olacak. Peki, "27 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte 27 Aralık Cuma MasterChef Türkiye'de ilk finalist...

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        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 20:53 Güncelleme: 27.12.2024 - 22:44
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oluyor. Yarışmada final için geri sayım sürerken, yarışmacılar finalist olabilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te ilk finalist, şeflerin değerlendirmelerinin ardından iki etabın sonunda belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 27 Aralık Cuma MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

          Masterchef'te ilk finalist iki etaplı oyunun sonunda şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF'TE FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR!

          MasterChef Türkiye'de adım adım finale gidilirken, finalistler belli oluyor. Yarışmacılar büyük finale adını yazdırabilmek adına kıyasıya bir rekabetin içine girecek.

        • 4

          MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR

          Kerem

          Onur

          Eda

          Beyza

          Semih

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          En az başarılı tabağı yapan Erim ise 6. olarak MasterChef hayallerine veda etti.

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