MasterChef'te kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?
MasterChef'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yedek yarışmacılar, MasterChef'in yeni bölümünde ana kadroya girmek için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan 'Rezene'den yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yedeklerden ana kadroya giren 4. yarışmacı olacak. Peki, MasterChef'te kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte 27 Ağustos Çarşamba MasterChef Türkiye yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı...
MasterChef'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, ilk eleme adayları kırmızı takımdan İrem ve Mert olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, MasterChef kim kazandı? 27 Ağustos Çarşamba MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmler...
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.
MASTERCHEF ELEME POTASINA KİMLER VAR?
İrem
Mert
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Eylül (Takım Kaptanı)
Hakan
Çağatay
Furkan
Onur
Ayla
Ayten
Hilal
Barış
İlhan
Kırmızı Takım
Çağlar (Takım Kaptanı)
Sümeyye
Özkan
Sezer
Gizem
Sercan
Mert
Cansu
İhsan
İrem
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
MasterChef'te elenen yarışmacı Bilal oldu.
