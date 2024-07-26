MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek adına yarışmacılar arasında rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Eda olurken, ana kadroya 13. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan gelişmeler...