Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz 2024 MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?

        MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz 2024 MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef'te ana kadroya giren 13. yarışmacı bu akşam belli oluyor. Birbirinden farklı tariflerin yapıldığı MasterChef Türkiye 2024'te önlük yarışı sürüyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Paris-Brest yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte 26 Temmuz 2024 MasterChef'te 13. önlüğü alarak ana kadroya dahil olan son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 18:59 Güncelleme: 27.07.2024 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye'de ana kadroya girebilmek adına yarışmacılar arasında rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Eda olurken, ana kadroya 13. yarışmacı olarak dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 26 Temmuz MasterChef 13. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF 13. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan Paris-Brest yapmalarını istedi. 13. önlüğü almak için tezgah başına geçen yarışmacılar, ikinci etapta ise mantardan yaratıcı bir yemek yaptı.

          İki etaplı finalin ardından en başarılı tabağı yapan Murat Can önlüğün sahibi olarak ana kadroya giren 13. yarışmacı oldu.

        • 3

          MASTERCHEF 12. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 12. önlüğün sahibi Eda oldu.

        • 4

          MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, iki etaplı finalin sonunda en başarılı tabağın sahibi Semih 11. önlüğün sahibi oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

          Deniz

        • 6

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

          Eda

          Semih

        • 7

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

        • 8

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        "Bildirimler yapılıyor, gerekli adımlar atılacak"
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        ABD'de anketlerde kıran kırana yarış
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        İstanbul konutta Barselona'yı solladı
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Dikkat! 3 kentte denize girmek yasaklandı!
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Güneş gözlüğünde İtalya üstünlüğü
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        Tramvayın çarptığı adam öldü! O anlar kamerada!
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        "TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı"
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Bu rastgele 10 bilgi sizi çok şaşırtacak!
        Prens nasıl para kazanıyor?
        Prens nasıl para kazanıyor?
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        ‘Boncuklu Tarla’da keşfedildi... Takı kültürüne yeni boyut!
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Semih Kılıçsoy için Suudi Arabistan iddiası
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Bu gıdalar sağlığınızı tehlikeye atıyor!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Paris'te dev açılış töreni!
        Habertürk Anasayfa