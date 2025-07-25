25 Temmuz MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. 25 Temmuz Cuma günü yeni bölümde ise, yeni gruptan ana kadroya katılmaya hak kazanan 13. yarışmacı açıklanacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı tabağı yapan isim ana kadroya katılacak. Peki, 25 Temmuz Cuma günü ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...
- 1
MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oluyor. En başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar sonrasında, yeni gruptaki isimler kıyasıya mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 25 Temmuz Cuma 13. olarak MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 13. İSİM KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren 13. yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.
- 3
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef'te ana kadroya giren 12. yarışmacı Cansu oldu.
-
- 4
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 11. yarışmacısı Sezer oldu.
- 5
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
MasterChef'te ana kadroya giren ilk 11 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:
- 6
1. Etap Yarışmacıları:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal
MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.
- 7
2. Etap Yarışmacıları:
Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar