Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 25 Temmuz MasterChef ana kadroya kim girdi? 25 Temmuz Çarşamba MasterChef ana kadroya giren 13. isim...

        25 Temmuz MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef Türkiye'de heyecan sürüyor. 25 Temmuz Cuma günü yeni bölümde ise, yeni gruptan ana kadroya katılmaya hak kazanan 13. yarışmacı açıklanacak. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın değerlendirmeleri sonucunda, en başarılı tabağı yapan isim ana kadroya katılacak. Peki, 25 Temmuz Cuma günü ana kadroya giren isim kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 18:41 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oluyor. En başarılı tabağı yaparak ana kadroya dahil olan yarışmacılar sonrasında, yeni gruptaki isimler kıyasıya mücadele etmeye hazırlanıyor. Peki, MasterChef kim kazandı? 25 Temmuz Cuma 13. olarak MasterChef ana kadroya kim girdi? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 13. İSİM KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye 2025 ana kadroya giren 13. yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren 12. yarışmacı Cansu oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 11. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 11. yarışmacısı Sezer oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk 11 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        • 6

          1. Etap Yarışmacıları:

          Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

          Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

          Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

          Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

          Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

          MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

        • 7

          2. Etap Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

          Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

          Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

          Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

          Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Kritik komisyonun ismi ne olacak?
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ayşe Tokyaz cinayetinde 5 tutuklama
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        Ağustosun da temmuz gibi olması ihtimali yüksek!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        HT Spor'dan şifresiz ve rekor yayıncılık!
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Beşiktaş'ın sahadaki hataları nelerdi?
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Trump: Macron'un sözünün bir ağırlığı yok
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Biri bitmeden yenisi geliyor!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Antalya'da 95 yılın rekoru!
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Trump'ın Epstein çıkmazı
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Tesla yeni sipariş almayı durdurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ve Putin ile görüşebilirim
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Çocuk yargılamalarına yeni düzenleme yolda
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa