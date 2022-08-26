MasterChef Türkiye'de takım oyunları programa damga vuruyor. Kazanan takım geceyi kayıpsız geçirirken, kaybeden takım dokunulmazlık oyunu ve eleme adayını belirlemek için mücadele etti. Peki Masterchef kim kazandı, 25 Ağustos takım oyununu hangi takım kazandı? Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı kim oldu, eleme adayı belli oldu mu? İşte MasterChef kazanan takım ve eleme adayları...