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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim, hangi yarışmacı aldı, ana kadroya kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı?

        MasterChef Türkiye'de üçüncü grup için önlük yarışı başlıyor. MasterChef yeni bölümünde iki etaplı finalin ardından, ana kadroya 11. yarışmacı olarak katılan yarışmacı belli olacak. İlk etapta şefler yarışmacılardan Adana yöresine ait analı kızlı yemeği yapmalarını istedi. İşte 24 Temmuz 2024 MasterChef ana kadrosuna giren 11. önlüğün sahibi olan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 24.07.2024 - 20:17
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        • 1

          MasterChef'te 11. önlük sahibini buluyor. Beril ana kadroya dahil olan 10. yarışmacı olurken, ikinci grupta yer alan yedekler belli oldu. MasterChef'te üçüncü grup için önlük yarışı bu akşam başlıyor. Peki, "MasterChef kim kazandı? 24 Temmuz MasterChef 11. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye 2024 yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF 11. ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

          MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan analı kızlı çorbası yapmalarını istedi. En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 11. önlüğün sahibi olacak.

        • 3

          22 TEMMUZ MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

          MasterChef'te 10. önlüğün sahibi Beril oldu.

        • 4

          MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

          Zeynep

          Hakan

          Onur

          Ümmühan

        • 5

          Deniz

          Çağlar

          Serhat

          Alper

          Ayşe

          Beril

        • 6

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

        • 7

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

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