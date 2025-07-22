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        Haberler Bilgi Gündem MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz Salı MasterChef yedek kadroya kimler girdi?

        MasterChef'te yedekler belli oluyor! 22 Temmuz MasterChef yedek kadroya kimler girdi?

        MasterChef All Star'da yedekler belli oluyor. Ana kadroya giren 10 yarışmacı belli olurken, ikinci grubun yedek yarışmacıları şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda bu gecenin sonunda belli olacak. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan kabak çekirdeği kullanarak yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 22 Temmuz Salı MasterChef yedek kadroya kimler girdi?" İşte 22 Temmuz Salı MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 20:32 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:32
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        • 1

          MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi son olarak ana kadroya giren onuncu yarışmacı Çağlar olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise ikinci grupta en başarılı tabağı yapan yarışmacılar ana kadroya yedeklerden dahil olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz Salı MasterChef yedek kadroya kimler girdi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF TÜRKİYE 2025 KADROSUNA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 10 yarışmacı belli oldu. MasterChef yeni bölümde ise ana kadroya yedeklerden dahil olacak yarışmacılar şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren 10. yarışmacısı Çağlar oldu.

        • 4

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk 10 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

        • 5

          1. Etap Yarışmacıları:

          Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

          Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

          Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

          Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

          Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

          MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

        • 6

          2. Etap Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

          Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

          Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

          Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

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