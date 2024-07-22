MasterChef'te ana kadroya şekilleniyor. Ayşe ana kadroya giren 9. isim olurken, 10. önlüğün sahibi bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" Birbirinden farklı tariflerin yapıldığı, eşsiz lezzetlerin ortaya çıktığı MasterChef Türkiye 2024 yeni bölümünde yaşanan son gelişmelerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğün sahibi...