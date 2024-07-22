MasterChef'te son önlük sahibini buldu! 22 Temmuz MasterChef kim kazandı?
MasterChef Türkiye 2024 ikinci grupta ana kadroya giren son isim belli oldu. İlk etapta şefler yarışmacılardan, aşure yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından en iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 10. önlüğün sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte 22 Temmuz 2024 MasterChef ana kadroya giren son isim...
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MasterChef'te ana kadroya şekilleniyor. Ayşe ana kadroya giren 9. isim olurken, 10. önlüğün sahibi bu akşam şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" Birbirinden farklı tariflerin yapıldığı, eşsiz lezzetlerin ortaya çıktığı MasterChef Türkiye 2024 yeni bölümünde yaşanan son gelişmelerini haberimizde bir araya getirdik. İşte 22 Temmuz MasterChef 10. önlüğün sahibi...
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MASTERCHEF KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan aşure yapmalarını istedi.
Birinci etapta başarılı olup ikinci etaba yükselen yarışmacılar Şirin, Akın, Yudum, Beril, Enes oldu.
İkinci etapta ise yarışmacılar sumak kullanarak yaratıcı bir yemek yaptı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi tabağı yapan Beril 10. önlüğün sahibi oldu.
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21 TEMMUZ MASTERCHEF 9. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te kıyasıya yarış devam ediyor. 9. önlüğün sahibi Ayşe oldu.
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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
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Deniz
Çağlar
Serhat
Alper
Ayşe
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
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