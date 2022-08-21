Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
MasterChef kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef Türkiye yedek kadroya kimler, hangi isimler girdi?

MasterChef kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef Türkiye yedek kadroya kimler girdi?

MasterChef Türkiye'de 18 kişilik ana kadro belli oldu. Serpilay ana kadroya giren son isim olurken, yedek kadroya 3. gruptan girecek isimler bu akşam belli olacak. Programı yakından takip eden izleyiciler "MasterChef kim kazandı? 21 Ağustos MasterChef Türkiye yedek kadroya kimler girdi?" sorularına yanıt aradı. Zorlu mücadelelere sahne olacak yedek kadro seçimleri jüri değerlendirmeleri sonucu final turu sonrası belli olacak. İşte MasterChef yedek kadroya ismini yazdıran isimler...

21.08.2022 - 22:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te heyecan sürüyor. Ana kadro girmek için mücadele devam ediyor. 18 kişilik ana kadro belli olurken, 3. gruptan yedekler iki etaplı final turunun sonunda belli olacak. Bu akşamın konsepti etli yaprak sarma oldu. Peki MasterChef kim kazandı, 21 Ağustos MasterChef Türkiye yedek kadroya kimler girdi? İşte MasterChef Türkiye'de son bölümde yaşananlar...

  • MASTERCHEF'TE YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

    MasterChef Türkiye'de 3. grup yedek kadrolar bu akşam belli olacak. Yedek kadrolar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

  • MASTERCHEF'TE KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen 18. yarışmacı Serpilay olmuştu.

  • MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLMUŞTU?

    Rakiplerinden daha başarılı yemek yaparak MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şu şekilde;

    Metin (1. hafta)

    Gamze (2. hafta)

    Onur (3. hafta)

    Çağatay (4. hafta)

    Şeyma (5. hafta)

    Melih (6. hafta)

    Büşra (7. hafta)

    Fatma Nur (8. hafta)

    Tayfun (9. hafta)

    Yağız (10. hafta)

    Burak (11. hafta)

    Kaan (12.hafta)

    Burak (13.hafta)

    Dilan (14.hafta)

    Barış (15.hafta)

    Kıvanç (16.hafta)

    Ayaz (17. hafta)

    Serpilay (17. hafta)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.