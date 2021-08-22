MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 16. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu ve şimdiye dek kadroya girenler kimler?

MASTERCHEF'TE SON BEŞE HANGİ İSİMLER KALDI?

MasterChef'te bu akşam yarışmanın ilk etabında Wonton Çorbasını en iyi yapan Mustafa, Melis ve Pelin adını son 5'e yazdırırken ana kadro hayallerini sürdürdü.

MASTERCHEF YARATICILIK OYUNUNDA BAŞARILI OLAN İKİ İSİM YEDEKLERİN ARASINA ADINI YAZDIRDI

MasterChef'te gecenin ikinci oyunu yaratıcılık oyunuydu. En başarılı tabağı yapan isim Ümit olurken ikinci olan isim ise birazdan belli olacak.

MASTERCHEFTE HANGİ İSİMLER ELENDİ?

Yarışmaya veda eden dört isim ise Hüsnü, Atakan elenirken kalan iki isim birazdan belli olacak.



MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 15 yarışmacı açıklandı. Diğer 1 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

* Burcu

* Görkem

* Hasan

* Eren

* Tahsin

* Mert

* Safanur

* Emre