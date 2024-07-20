MasterChef kim kazandı? 20 Temmuz MasterChef Türkiye 8. önlüğü kim aldı?
MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 8. isim bu gece netlik kazanacak. Kıyasıya mücadele devam ederken yarışmacılar lezzetli yemekler yapıp ana kadroya girmek için yarışacak. Peki, MasterChef kim kazandı? MasterChef sekizinci önlüğün sahibi kim oldu? İşte 20 Temmuz Cumartesi MasterChef'te yaşananlar...
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MasterChef yeni sezonu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Her gün bir kişinin ana kadroya girdiği yarışmada ana kadroya giren sekizinci yarışmacı belli olacak. Kıyasıya mücadele ve lezzetli yemekleri ile şefleri etkilemeye çalışan yarışmacılar, önlük için kıyasıya yarışıyor. İşte 20 Temmuz 2024 MasterChef serüvenine devam eden yarışmacı...
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MASTERCHEF'TE KADRO NETLEŞİYOR
MasterChef'te yarışmacılar 20 Temmuz'da çeşitli yemekler ile şefleri etkilemeye çalışıyor.
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20 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye yeni bölümü ile kıyasıya yarış devam ediyor. Ana kadroya giren isim açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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19 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRMİŞTİ?
MasterChef Türkiye'de ikinci etapta ise yaptığı tabakla rakiplerini geride bırakan Serhat ana kadroya giren 7. yarışmacı oldu.
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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
Çağlar
Serhat
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
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