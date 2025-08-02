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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi?

        Son önlük sahibini buluyor! 2 Ağustos MasterChef'te ana kadroya kim girdi?

        Son önlük sahibini buluyor. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacı ana kadroya giren son yarışmacı olmak için tezgah başına geçiyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef yarışmacılardan 'Beyti Kebabı' yapmalarını istedi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmenin sonucunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı, ana kadroya giren son isim olacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 2 Ağustos Masterchef'te ana kadroya kim girdi?" İşte 2 Ağustos Masterchef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2025 - 19:27 Güncelleme: 02.08.2025 - 19:27
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ana kadro için yarış sürüyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü, birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, ana kadro giren son yarışmacı gecenin sonunda iki etaplı finalin ardından belli olacak. 20 yarışmacı ve yedeklerin belli olmasının ardından ise heyecan yerini dokunulmazlık oyunlarına bırakacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 2 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, 20. yarışmacı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren 20. yarışmacı henüz belli olmadı. Kadroya giren yarışmacı belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef'te ana kadroya giren ilk 18 yarışmacı belli oldu. İşte ana kadroya giren yarışmacılar:

          1. Grup Yarışmacıları:

          Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

          Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

          Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

          Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

          Ana kadroya giren 5. Yarışmacı: Hilal

          MasterChef ana kadroya yedeklerden Elif, Bilal, Meryem ve Doğan dahil oldu.

        • 4

          2. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 6. Yarışmacı: Sercan

          Ana kadroya giren 7. Yarışmacı: Ayla

          Ana kadroya giren 8. Yarışmacı: İhsan

          Ana kadroya giren 9. Yarışmacı: Ayten

          Ana kadroya giren 10. Yarışmacı: Çağlar

          İkinci grupta ise ana kadroya yedeklerden Nisa, Barış, Alperen ve Deniz dahil oldu.

        • 5

          3. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 11. Yarışmacı: Sezer

          Ana kadroya giren 12. Yarışmacı: Cansu

          Ana kadroya giren 13. Yarışmacı: Özkan

          Ana kadroya giren 14. yarışmacı: Gizem

          Ana kadroya giren 15. yarışmacı: İrem

          Üçüncü grupta ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar Muratcan, Şule, Ömer, Yakup, Tunahan oldu.

        • 6

          4. Grup Yarışmacıları:

          Ana kadroya giren 16. yarışmacı: Hakan

          Ana kadroya giren 17. yarışmacı: Tunahan

          Ana kadroya giren 18. yarışmacı: Sümeyye

          Ana kadroya giren 19. yarışmacı: Merve Gezgin

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