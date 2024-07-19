MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 ana kadroya kim girdi?
MasterChef Türkiye 2024'te ana kadro şekilleniyor. MasterChef yeni bölümünde ikinci grup 7. önlük için tezgah başına geçiyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef yarışmacılardan, ilk etap için salçalardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından ana kadroya giren 7. yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak. İşte 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 7. önlüğün sahibi...
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MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz ve Çağlar'ın ardından ana kadroya 7. yarışmacı olarak dahil olacak isim iki etaplı finalin ardından belli olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Temmuz MasterChef Türkiye 2024 7. önlüğü kim aldı, ana kadroya kim girdi?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler ve ana kadroda olan yarışmacılar...
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19 TEMMUZ MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef Türkiye yeni bölümü ilk etabında şefler yarışmacılardan salçalardan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.
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En iyi tabağı ortaya çıkaran yarışmacı şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 7. önlüğün sahibi olacak.
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MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
Çağlar
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MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus