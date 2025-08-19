Habertürk
        MasterChef kim kazandı? 19 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk takım oyununu kazanmak için tezgah başına geçiyor. Şefler yarışmacılardan 'Laz Böreği' yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak dokunulmazlık oyununda eşleşmeler kaptanlar tarafından belirlenecek. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 19 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Giriş: 19.08.2025 - 19:30 Güncelleme: 19.08.2025 - 22:59
        • 1

          MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu Eylül kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayten oldu. MasterChef'in yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 19 Ağustos Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MAVİ TAKIM

          Eylül (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Mert

          Sezer

          Onur

          Ayla

          Sercan

          İrem

          Cansu

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Ayten (Takım Kaptanı)

          Özkan

          Furkan

          Çağatay

          Gizem

          Hilal

          Çağlar

          İhsan

          Bilal

          İlhan

        • 7

          MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye 17 Ağustos Pazar bölümü, tüm heyecanıyla ekranlardaydı. Bugünkü elemede MasterChef'e veda eden isim Merve oldu.

