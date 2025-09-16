Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Günün dolmalar oldu. Dokunulmazlığı kaybeden takımın bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacağı gecede, eleme potasına gidecek yarışmacılar belli olacak. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 16 Eylül Salı MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 16.09.2025 - 19:06 Güncelleme: 16.09.2025 - 19:06
        • 1

          MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu İhsan kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Onur oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar ilk takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda ilk dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte yeni haftanın takımları:

          Mavi Takım

          İhsan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Furkan

          Ayla

          Gizem

          Sezer

          Mert

          Eylül

          Çağlar

          Meryem

        • 6

          Kırmızı Takım

          Onur (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Sümeyye

          Özkan

          Murat Can

          Barış

          Cansu

          İrem

          Nisa

          Ayten

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? 14 EYLÜL2025

          Masterchef'te elenen son yarışmacı İlhan oldu.

