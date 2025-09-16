MasterChef' Türkiye'de dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu İhsan kazanırken, yeni haftanın mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Onur oldu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar ilk takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Eylül Salı MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...