Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos Cumartesi MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te ana kadro için yarış sürüyor. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, yedeklerden bir yarışmacı ana kadroya ismini yazdıracak. Şefler yarışmacılardan 'Yeşil Börülce'den yaratıcı bir tabak yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan yarışmacı ana kadroya yedeklerden giren ikinci yarışmacı olacak. Peki, MasterChef'te kim kazandı? 16 Ağustos Cumartesi MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi? İşte MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 19:50 Güncelleme: 16.08.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan önlük yarışıyla sürüyor. MasterChef'in yeni bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda bir yarışmacı, ana kadroya yedeklerden dahil olacak. Kıyasıya mücadelelerin sürdüğü yarışmada, hatırlanacağı gibi dokunulmazlık oyunlarının tamamını kırmızı takım kazanmıştı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna giren isim henüz belli olmadı. Ana kadroya yedeklerden dahil olacak isim şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli olacak.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          İlhan

          İhsan

          Merve

          Çağatay

          Çağlar

          Ayten

        • 4

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım:

          Merve (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Onur

          Ayten

          Hilal

          Ayla

          Çağlar

          İhsan

        • 5

          Kırmızı Takım:

          Sercan (Takım Kaptanı)

          Hakan

          Sümeyye

          Furkan

          Gizem

          Özkan

          Sezer

          Eylül

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen ilk isim Tunahan oldu.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Gelibolu'da orman yangını
        Gelibolu'da orman yangını
        Beşiktaş, Tayfun Bulut transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Tayfun Bulut transferini açıkladı!
        İstanbul'da fırtına!
        İstanbul'da fırtına!
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Avrupa'dan 'Alaska zirvesi' açıklaması
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        İzmir’de ulaşım ücretlerine zam
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        Fenerbahçe sezonu Göztepe deplasmanında açıyor
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Habertürk Anasayfa