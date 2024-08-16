Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te yedeklerden ana kadroya girecek ikinci isim bu akşam belli oluyor. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Ezgi ve Zeynep eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 16 Ağustos MasterChef yedeklerden ana kadroya kim girecek?" İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...