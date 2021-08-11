MasterChef Türkiye'de ana kadroya katılacak 9. isim belli oluyor. Peki bu akşam ana kadroya giren kim oldu?

MASTERCHEF BU AKŞAM KİM KAZANDI?

Yeni sezonda yemek yapacak yarışmacılar bir bir açıklanıyor. MasterChef Türkiye'de son ana kadro yarışmacısı Burcu olmuştu. Bu akşam ise yarışmacılar Nasi Goreng yemeği yaptı.

Tabağı başarılı bulunan ilk beş yarışmacı; Samet, Hüseyin, Pınar, Görkem ve Araz oldu. Ancak akşamın kazananı henüz belli değil.

MASTERCHEF 2021 ANA KADRO KAÇ KİŞİ?

TV 8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu yıl ilk 8 yarışmacı açıklandı. Diğer 2 kişi için ise yemek yarışı sürüyor. Ana kadrodaki yarışmacılar:

* Fatma Polat

* Milhan Erdem

* Dilara Başaran

* İbrahim Cingözler

* Tunahan Ak

* Şükrü

* Hamza

*Burcu