MasterChef Türkiye'de final için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacılar MasterChef'in yeni bölümünde finale adını yazdırabilmek adına kıran kırana bir mücadele içine girecek. Danilo, Somer ve Mehmet Şef yarışmacılardan, deniz mahsüllerinden oluşan balık restorantı menüsü yapmalarını istedi. 4 etabın sonunda en çok puanı toplayan yarışmacı son finalist olacak. Peki, "MasterChef kim kazandı? 10 Ocak MasterChef ikinci finalist kim oldu, kim elendi, kim gitti?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...