MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan klasik İskandinav mutfağı konsepti ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 9 Ekim Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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MasterChef dokunulmazlık oyunu için heyecan sürüyor. Dokunulmazlık oyununda İskandinav gecesi konsepti dikkat çekti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele sona ererken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 9 Ekim Çarşamba dokunulmazlık oyunu kazananı...
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9 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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8 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘7 bölge 7 ürünle 7 yemek’ yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Kıran kıran anlara sahne olan dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı ortaya çıkaran Emre bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Emre, birinci eleme adayı olarak Eda'yı seçti. Eleme potasına giden 2. yarışmacı ise takım oylaması sonucunda Nigar oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Nevzat (Takım Kaptanı)
Eda
Emre
Semih
Şirin
Nigar
Ezgi
Muratcan
Erim
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Kırmızı Takım
Kerem (Takım Kaptanı)
Onur
Zübeyde
Alper
Beyza
Kaan
Hakan
Akın
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