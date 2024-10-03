MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta! Haftanın üçüncü oyununda döner konsepti dikkat çekti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 3 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyunu kazananı...
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MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan döner konsepti ile lezzetli kıyma, tavuk ve et döner hazırlamalarını istedi. Peki, 3 Ekim Perşembe dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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3 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
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2 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'Ali Nazik' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. İkinci etapta şefler yarışmacılardan 'Berliner' yapmalarını istedi. En başarılı tabağı yapan Kaan bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bireysel dokunulmazlığın sahibi Kaan, haftanın üçüncü eleme adayı olarak Semih'i seçti. Dördüncü eleme adayı takım oylaması sonucunda Eda oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.
Mavi Takım
Zübeyde (Takım Kaptanı)
Emre
Onur
Kerem
Nigar
Ezgi
Hakan
Akın
Erim
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Kırmızı Takım
Semih (Takım Kaptanı)
Eda
Alper
Şirin
Beyza
Kaan
Muratcan
Nevzat
Ayşe
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?
MasterChef'te elenen son isim Bera oldu.