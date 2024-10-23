MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 23 Ekim MasterChef'te pirinç yemekleri konsepti gündeme geldi. Yapılacak yemekler ise; Pirinç salatası, yayla çorbası, zeytinyağlı pırasa, kuru dolma, tavuklu büryan, abdigör köfte ve fırında sütlaç oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 23 Ekim Çarşamba dokunulmazlık oyunu kazananı...
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MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan pirinç yemekleri konsepti ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 23 Ekim Çarşamba dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...
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23 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Şeflerin istediği pirinç yemeklerini en başarılı şekilde hazırlayan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
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22 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ‘Dünyadan acılı yemekler’ yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Kerem bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlığın sahibi Kerem, haftanın ilk eleme adayı olarak Alper'i seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Erim oldu.
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MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
MAVİ TAKIM
Muratcan (Takım Kaptanı)
Onur
Emre
Eda
Şirin
Kaan
Akın
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MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM
Nigar (Takım Kaptanı)
Kerem
Semih
Ezgi
Alper
Beyza
Erim
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen son yarşmacı Nevzat oldu.