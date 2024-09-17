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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim, hangi takım kazandı? 17 Eylül 2024 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu için heyecan dorukta! Haftanın ilk takım oyununda esnaf lokantası konsepti dikkat çekti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele devam ederken haftanın galibi merak konusu oldu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, oyunu kazanan takım açıklandı mı? İşte MasterChef 17 Eylül Salı dokunulmazlık oyunu kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 19:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:27
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takım arasındaki rekabet dikkat çekerken şefler yarışmacılardan esnaf lokantası konsepti ile lezzetli yemekler hazırlamalarını istedi. Peki, 17 Eylül Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı belli oldu.

        • 4

          MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

          Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en iyi lahmacunu yapan Alper mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Alper, kırmızı takım kaptanı olarak Erim'i seçti.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Alper (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kerem

          Ezgi

          Nigar

          Nevzat

        • 6

          Kırmızı Takım

          Erim (Takım Kaptanı)

          Semih

          Kaan

          Zübeyde

          Beyza

          Yudum

          Hakan

          Ayşe

          Akın

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 15 EYLÜL?

          MasterChef'te elenen son isim Beril oldu.

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