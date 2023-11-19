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        Haberler Televizyon MasterChef kim elendi ve kim gitti? MasterChef eleme adayları kimler oldu? 18 Kasım MasterChef All Star eleme potasında kimler var?

        MasterChef eleme adayları kimler? 18 Kasım MasterChef All Star'da eleme potası!

        TV8'in her sezonu ayrı bir heyecana sahne olan MasterChef All Star'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiye dek 6 eleme adayının belli olduğu yarışmada bu hafta bir kişi daha hayallerine veda edecek. İşte, söz konusu elemeye kısa bir süre kala MasterChef'teki eleme potası hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 00:54 Güncelleme: 19.11.2023 - 00:54
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        • 1

          Bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan MasterChef'te bir yeni bölüm için daha beklenen saat geldi çattı. İlk eleme 6 eleme adayının belli olduğu yarışmada gözler bu hafta elenecek yarışmacının kim olacağı sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

          MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı bu akşam oynanan oyun sonrası belli oldu ve bu isim Esra oldu. İşte, diğer eleme adayları...

          Dilara

          Ayaz

          Eren

          Batuhan

          Hasan

          Tolga

        • 3

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. İşte kaptanlık oyunu sonrası oluşan haftanın yeni takımları:

          Mavi Takım

          Barbaros (Takım kaptanı)

          Tahsin

          Sergen

          Ayaz

          Dilara

          Cemre

          Alican

        • 4

          Kırmızı Takım

          Tolga (Takım kaptanı)

          Eren

          Kıvanç

          Hasan

          Esra

          Batuhan

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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