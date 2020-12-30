MasterChef Türkiye'nin finalistleri belli oldu. Cumartesi ve Pazar akşamı MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu belli olacak. Serhat ve Emir, finale çıkabilmek için 3 yarış yaptı. Son oyuna kadar Emir yarışı önde götürdü. Peki MasterChef kim elendi? MasterChef finalistleri kim oldu?