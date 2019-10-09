10 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef'e kim veda etti? MasterChef kim gitti? soruları yarışmanın izleyicileri tarafından merak ediliyor. MasterChef'te bu akşam büyük gerginlikler yaşandı. Özellikle Mavi takımda, Murat ile Batuhan arasındaki gerilim büyüdü ve eleme adayının belirlenmesinde de etkili oldu. İşte 9 Ekim 2019 Çarşamba günü MasterChef'te yaşananlar...
MASTERCEHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyunları için yemekler Bursa'nın Misi Köyü'nde yapıldı ve 13 köylü yemeklerin lezzetine bakarak puan verdi. Yemeklerin yapımı için verilen sürenin son dakikalarında Mavi takımda güveç krizi yaşandı. Güveç pişmeyince son anda düdüklü tencereye konuldu. Ancak düdüklü de aceleyle açılınca yemek her yere sıçradı. Yapılan oylama sonucunda, dokunulmazlığı 6'ya karşı 7 oyla Kırmızı takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için Somer Şef'in mutfağından altın yumurtlayan tavuk yemeğini yaptı. En iyi 3 tabağı çıkaran yarışmacılar Rıfat, Güzide ve Batuhan oldu. En iyi tabağı çıkararak bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı BATUHAN oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dün dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eda, daha önce hiç eleme potasına girmeyen Açelya'nın ismi söyledi. Böylece AÇELYA ilk eleme adayı oldu. Kırmızı takımın kendi içerisinde yaptığı oylama sonucunda ikinci eleme adayı ise F. BATUHAN oldu.
Bugün ise Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, dokunulmazlık oyunu sonrasında güveç yemeği yüzünden tartıştığı MURAT'ı eleme adayı olarak seçti. Mavi takım kendi içerisinde yaptığı oylamada ise YASİN son eleme adayı olarak çıktı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te bu akşam eleme oyununa Açelya, F. Batuhan, Murat ve Yasin çıktı. 4 yarışmacı dana incik yemeğini yaptı. Günün en başarılı yemeğini yapan isim Murat oldu. İkinci en iyi tabak ise Yasin'in oldu. En zayıf ve kötü tabağı çıkaran isim ise AÇELYAoldu.
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