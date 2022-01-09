2022 MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başlamış durumda. Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin'in son 4'e kaldığı yarışmanın finaline kimlerin kalacağı büyük merak konusu olmuş durumda. İşte dün akşam yaşananlar...

MASTERCHEF'TE İLK OYUNU KİM KAZANDI?

Kritik eleme gecesinde kozlarını paylaşan Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin TV8 ekranlarındaki zorlu mücadelenin ilk safhasını tamamlayarak hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo, Somer Şef'in tadımına sunmasının ardından şefler tarafından verilen puanlarla yarışmacıların toplam puanlar şöyle şekillendi.

SERGEN: 36

HASAN: 36

EREN: 35

TAHSİN: 35

Bu sonuçla kritik çeyrek final oyununun ilk etabını en yüksek puanını alan Sergen ve Hasan 1. olarak tamamladı.