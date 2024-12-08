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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 8 Aralık 2024 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te veda gecesi! 8 Aralık Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda Emre, Erim, Beyza ve Şirin kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Kapıdağ mor soğanı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 8 Aralık Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 8 Aralık Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 16:50 Güncelleme: 08.12.2024 - 16:50
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        • 1

          MasterChef'te veda gecesi! Emre, Erim, Beyza ve Şirin 8 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayacak. Elenen isim netlik kazanacak. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 8 Aralık Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Emre, Erim, Beyza ve Şirin eleme potasında yer alıyor.

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 4

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar ödül oyunu gecesinde kestane kullanarak soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlı yaptılar. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan kırmızı takım ödül oyununu kazandı.

        • 5

          İkinci etapta ise kırmızı takım yarışmacıları ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı tabağın sahibi Onur ödül oyunu kazanan yarışmacı oldu.

        • 6

          MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE KADAR?

          MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kazanan yarışmacı kadar, büyük ödülün ne olduğu da merak konusu oldu. MasterChef'te ödülü kazanan yarışmacı 150 bin TL'nin sahibi oldu.

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 1 ARALIK 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Kaan oldu.

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