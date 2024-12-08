MasterChef'te veda gecesi! Emre, Erim, Beyza ve Şirin 8 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayacak. Elenen isim netlik kazanacak. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 8 Aralık Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...