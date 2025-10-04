Habertürk
        MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te kim elendi? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile sürüyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, hayallerine devam edebilmek adına tezgah başına geçiyor. Veda gecesinde şefler yarışmacılardan, kırmızı pancardan yaratıcı bir yemek yapmalarını isteyecek. Günün sonunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, 20. olarak yarışmaya veda edecek. Peki, "MasterChef'te kim elendi? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte 4 Ekim 2025 Cumartesi MasterChef'de elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 20:00 Güncelleme: 04.10.2025 - 20:00
        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, tansiyonun hiç düşmediği MasterChef'te, eleme gecesi için geri sayım başladı. Hafta boyu dokunulmazlık oyunu için mücadele eden yarışmacılar, bu akşam hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. MasterChef'in yeni bölümünde iki etaplı finalin ardından bir yarışmacı, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 4 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte detaylar...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Deniz

          Furkan

          Mert

          Onur

        • 4

          Murat Can

          Çağatay

          Sezer

