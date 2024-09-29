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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 29 Ağustos Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 2024 MasterChef elenen yarışmacı belli oluyor!

        MasterChef elenen yarışmacı açıklanıyor! 29 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te eleme gecesi geldi çattı! Eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. Eleme oyununun oynandığı 29 Ağustos Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 29 Ağustos Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 18:15 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:26
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        • 1

          MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün açıklanacak. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Erzincan tulum peyniri ile yemekler yapmalarını istedi. Peki, 29 Ağustos MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 29 Ağustos Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı, iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Nigar 7. yarışmacı olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Akın

          Hakan

          Erim

          Semih

          Kaan

          Bera

        • 4

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 29 EYLÜL 2024?

          Elenen isim açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 5

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyununun ilk turunu kazanan Kırmızı Takım oldu. Ödül oyununu kazanan ise Beyza oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 22 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te elenen isim Yudum oldu.

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