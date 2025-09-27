MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar hayallerine ve MasterChef'e devam edebilmek adına tezgah başına geçiyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef eleme adayları ve yarışmaya veda eden isim...