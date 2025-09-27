Habertürk
        MasterChef kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te veda gecesi! 27 Eylül Cumartesi MasterChef'te kim elendi?

        MasterChef'te eleme gecesi için geri sayım başladı. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, siyah pirinçten yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Peki, MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte 27 Eylül Cumartesi MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 19:18 Güncelleme: 27.09.2025 - 19:18
        • 1

          MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar hayallerine ve MasterChef'e devam edebilmek adına tezgah başına geçiyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'e veda edecek. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 27 Eylül Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef eleme adayları ve yarışmaya veda eden isim...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Eylül

          Meryem

          Murat Can

        • 4

          Hakan

          Çağatay

          Barış

          Aslı

