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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 27 Ekim 2024 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? MasterChef elenen yarışmacı açıklanıyor!

        MasterChef elenen isim belli oluyor! 27 Ekim Pazar MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te eleme gecesi! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün netlik kazanacak. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan Gazipaşa çekirdeksiz narı ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 27 Ekim Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 27 Ekim Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 18:21 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:21
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        • 1

          MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadeleye devam ediyor. Eleme oyununun oynandığı 27 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 27 Ekim MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          ALPER

          ERİM

          KEREM

          SEMİH

          NİGAR

          EZGİ

          HAKAN

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          25 EKİM MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Palamuttan bir başlangıç, bir ara sıcak, bir dolma, buğulama ve tava yapılacağı gecede, bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. İlk etabı kırmızı takım kazandı. İkinci etapta ise şeflerin değerlendirmeleri sonucunda kriterlere uygun bir yemek yapılmaması sonucunda büyük ödülü kazanan çıkmadı ve 100 bin TL'lik ödül bir sonraki haftaya devretti.

        • 5

          MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI NASILDI?

          MAVİ TAKIM

          Muratcan (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Eda

          Şirin

          Kaan

          Akın

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Nigar (Takım Kaptanı)

          Kerem

          Semih

          Ezgi

          Alper

          Beyza

          Erim

        • 7

          ÖNCEKİ HAFTA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

          Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te elenen yarışmacı Nevzat olmuştu.

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