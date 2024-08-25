Eleme oyunu heyecanı! 25 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi?
MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün belli oldu. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan siyah sarımsak yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 25 Ağustos MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 25 Ağustos Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
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MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele etti. Eleme oyununun oynandığı 25 Ağustos Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 25 Ağustos MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Ezgi
Alper
Ayşe
Çağlar
Zübeyde
Nevzat
Ümmühan
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? (25 AĞUSTOS PAZAR)
Kıyasıya mücadele sona erdi. Elenen isim Ümmühan oldu.
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23 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna giren isim iki etaplı finalin ardından belli oldu. Şefler tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı tabağı yapan Akın yedeklerden ana kadroya girerek 3. önlüğün sahibi oldu.
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MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASILDI?
MasterChef'te yeni haftanın takımları şu şekildeydi:
Mavi Takım
Onur (Kaptan)
Muratcan
Semih
Eda
Nigar
Nevzat
Şirin
Beril
Hakan
Ümmühan
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Kırmızı Takım
Beyza (Kaptan)
Kaan
Emre
Alper
Kerem
Ayşe
Zübeyde
Ezgi
Zeynep
Çağlar
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MASTERCHEF ÖNCEKİ HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef'te yemeğini başarısız yaparak yarışmaya veda eden isim Deniz oldu.