MasterChef kim elendi? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Her hafta eleme heyecanı yaşanan MasterChef'te yarışmacılar en iyi tatlıyı çıkarabilmek için kıyasıya mücadele etti. Son olarak elemeye kalan 4 kişi Danilo Zanna'nın hazırladığı en yakın yemeği çıkarmak için yarıştı. İşte, MasterChef Türkiye'de elenen isim...

GÜZİDE'NİN TAKIM KAPTANLIĞI BEĞENİLMEDİ!

MasterChef Türkiye'de Mavi takımın kaptanı olan Güzide'nin kaptanlık görevi ekip arkadaşları tarafından sert eleştiri aldı. Güzide'nin yalnış strateji uyguladığı vurgulandı. Güzide ise tepkilere sert cevap verdi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde Güzide'nin kaptanlık yaptığı Mavi takım ve Alican'ın kaptanlık yaptığı Kırmızı takım kıyasıya yarıştı. Ampute Milli Takımı oyuncuları ise puanlama yaptı. Dokunulmazlığı kazanan takım ise 17 puanla Kırmızı oldu. Kırmızı takım şuana kadar en büyük farkla kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden Mavi takım, bireysel dokunulmazlığa gitti. İlk dokunulmazlığı Rıfat kazandı. Elemeye giden ilk isim olarak da takım kaptanı Güzide'nin adını verdi. Elemeye kalan diğer isim ise Faruk Batuhan oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef Türkiye'de eleme yemeği Danilo Şef'in Ravioli (İtalyan Mantısı) yemeğiydi. Güzide, Faruk Batuhan, Batuhan ve Müge 40 dakika içerisinde Danilo Şef'in tabağına en çok benzeyen tabağı çıkarmaya çalıştı.