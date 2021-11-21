MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda elenen isim belli oldu...

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Son haftanın eleme adayları: Azize, Pelin, Tahsin, Sergen, Safanur ve Hasan.

21 KASIM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

TV8'in sevilen yarışma programında altı eleme adayı arasından bir isim veda ediyor. Yarışmacılar mantar ana ürünü ile tabaklarını çıkardı ve Tahsin, Sergen ile Hasan potadan son anda kurtuldu. Azize, Pelin ve Safanur ise Mehmet Şef2in imza tabağı olan Creme Fontana ile yarışmada kalmak için performans sergileyecek. Ancak haftanın yarışmaya veda eden ismi henüz belli olmadı.