MasterChef Türkiye'de veda gecesi! 18 Ekim Cumartesi MasterChef'te kim elendi?
MasterChef'te heyecan eleme oyunu ile devam etti. Eleme gecesinde bir yarışmacı son yemeğini yaptı. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan brokoliden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Günün sonunda şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından bir yarışmacı MasterChef'e veda etti. Peki, "MasterChef'te kim elendi?" 18 Ekim 2025 Cumartesi MasterChef'te elenen yarışmacı...
- 1
MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için yeni bölümde tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda bir yarışmacı, MasterChef'e veda etti. Hatırlanacağı gibi eleme potasına giden son yarışmacı Furkan olmuştu. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 18 Ekim Cumartesi MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
- 2
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için tezgah başına geçti. Günün sonunda şeflerin değerlendirmelerin ardından en az başarılı tabağı yapan Cansu MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.
- 3
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Onur
Cansu
Murat Can
-
- 4
Nisa
Sezer
- 5
Barış
Furkan