MasterChef'te dün akşam yarışmadan elenen isim belli oldu. MasterChef Türkiye'de takımların dokunulmazlık mücadelesi sonrasında kaybeden takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için ter döktü. Peki MasterChef kim elendi, kim gitti? 17 Eylül MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'te dün akşam Suna, Mustafa, Eda ve Orhan elenmemek için Mehmet Şef'in yaptığı deniz tarağı ve salataya en yakın tabağı çıkarmak için mücadele etti. Mehmet Şef'in tabağına en yakın tabak Suna'nın tabağı oldu. Suna'nın ardından Mehmet Şef'in tabağına en yakın tabak Mustafa'nın tabağı oldu. MasterChef'te elenen isim ORHAN oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununda Saray Mutfağı'ndan vişneli yaprak sarma, fasulyeli mücver, soğanlama, mutancana, zerde, reyhan şerbeti yapıldı.

Her iki takım da birbirine çok yakın ve başarılı tabaklar çıkardı. Ancak şeflerin yaptıkları değerlendirme sonucunda takım dokunulmazlığını kazanan takım Mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin on beşinci bölümünde bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Takım dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için Danilo Şef'in yemeği olan Tavuk Salata yaptı. Batuhan ve Ekin, Danilo Şef'in tabağına en yakın tabağı çıkardı. Ekin bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.