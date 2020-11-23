MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyunca düzenlenen yarışmaların sonucunda...
Eleme adayları arasında son 3 kalanlar Esra, Barbaros ve Eray oldu. Peki MasterChef son bölümde kim elendi, kim gitti? İşte 8 Kasım MasterChef elenen isim..
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Eleme oyununa kalan isimler: AYYÜCE, UĞUR ve SEFA
Somer Şef son oyunda yarışmacılara toprak kekyaptırdı!
En iyi tabağı çıkaran birinci isim: SEFA
İkinci isim ise UĞUR!
VE ELENEN İSİM: AYYÜCE...
UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Uğur Yılmaz Deniz 26 yaşındadır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır.
Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır.
Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.
UĞUR YILMAZ DENİZ NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
MasterChef Türkiye'nin 2020 sezonunda bir ilk yaşandı. Yarışmacılardan Uğur Yılmaz Deniz, MasterChef Türkiye'den daha önce attığı tweet'ler nedeniyle diskalifiye edildi.
Acun Ilıcalı "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" dedi.
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır.
Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir.
Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.
MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir.
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