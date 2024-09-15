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        Haberler Bilgi Magazin VEDA ETTİ! MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Eylül 2024 MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef kim elendi? 15 Eylül MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan üzümden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'te elenen son isim oldu. Peki, MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte 15 Eylül MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 17:57 Güncelleme: 16.09.2024 - 00:15
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar hayallerine ve MasterChef'e devam edebilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Eylül 2024 MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef eleme adayları ve yarışmaya veda eden isim...

        • 2

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Kaan

          Nevzat

          Akın

          Beril

          Hakan

          Ayşe

          Erim

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

        • 4

          İki etaplı finalin ardından en az başarılı tabağı yapan Beril MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.

        • 5

          MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

          Mavi Takım

          Zübeyde (Kaptan)

          Alper

          Emre

          Onur

          Eda

          Şirin

          Yudum

          Beyza

          Nigar

          Hakan

        • 6

          Kırmızı Takım

          Akın (Kaptan)

          Semih

          Kerem

          Kaan

          Nevzat

          Muratcan

          Ezgi

          Beril

          Erim

          Ayşe

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)

          MasterChef'te elenen son isim Zeynep oldu.

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