MasterChef kim elendi? 15 Eylül MasterChef eleme potasında kimler var?
MasterChef'te eleme heyecanı yaşandı. Eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti. MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan üzümden yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. Eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, MasterChef'te elenen son isim oldu. Peki, MasterChef kim elendi, kim veda etti? İşte 15 Eylül MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı...
- 1
MasterChef Türkiye'de veda gecesi... Eleme potasında yer alan yarışmacılar hayallerine ve MasterChef'e devam edebilmek adına tezgah başında bütün hünerlerini sergiledi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarısız tabağı yapan yarışmacı MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Eylül 2024 MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef eleme adayları ve yarışmaya veda eden isim...
- 2
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Kaan
Nevzat
Akın
Beril
Hakan
Ayşe
Erim
- 3
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. Çekişmeli mücadelelere sahne olan eleme gecesinde, bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.
-
- 4
İki etaplı finalin ardından en az başarılı tabağı yapan Beril MasterChef'te elenen son yarışmacı oldu.
- 5
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?
Mavi Takım
Zübeyde (Kaptan)
Alper
Emre
Onur
Eda
Şirin
Yudum
Beyza
Nigar
Hakan
- 6
Kırmızı Takım
Akın (Kaptan)
Semih
Kerem
Kaan
Nevzat
Muratcan
Ezgi
Beril
Erim
Ayşe
-
- 7
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (8 EYLÜL PAZAR)
MasterChef'te elenen son isim Zeynep oldu.