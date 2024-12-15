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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 15 Aralık 2024 Pazar MasterChef elenen yarışmacı kim oldu?

        MasterChef'te veda gecesi! 15 Aralık Pazar MasterChef kim elendi, kim gitti?

        MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı ve son 7'li bugün belli oluyor. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda Eda, Alper, Erim ve Şirin kıyasıya mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan yaratıcı yemekler yapmalarını isterken, düşen tabaklar da gündeme geldi. Peki, 15 Aralık 2024 Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 15 Aralık 2024 Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:50
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        • 1

          MasterChef'te veda gecesi! Eda, Alper, Erim ve Şirin 15 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayacak. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. İlk 7 yarışmacı ve elenen isim bugün netlik kazanacak. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 15 Aralık Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Eda, Alper, Erim ve Şirin eleme potasında yer alıyor.

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef'te elenen isim açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Eda oldu.

        • 5

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Masterchef Türkiye'de ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar yeni bölümde kendi sevdiği yemekleri anneleri ile yapmak için tezgah başına geçti. İki etaplı finalin ardından ödül oyununu kazanan yarışmacı annelerin değerlendirmeleri sonucunda Beyza oldu.

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 8 ARALIK?

          MasterChef'te geçen hafta elenen isim Emre oldu.

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