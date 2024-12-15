MasterChef'te veda gecesi! Eda, Alper, Erim ve Şirin 15 Aralık akşamı jüri üyeleri için birbirinden lezzetli tabaklar hazırlayacak. MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadele ediyor. İlk 7 yarışmacı ve elenen isim bugün netlik kazanacak. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 15 Aralık Pazar MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...