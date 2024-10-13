MasterChef elenen isim belli oldu! 13 Ekim Pazar MasterChef kim elendi?
MasterChef'te eleme heyecanı! MasterChef 2024'e veda eden yarışmacı bugün netlik kazandı. Eleme heyecanının yaşandığı akşamda yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefler yarışmacılardan Yalova aronyası ile yaratıcı yemekler yapmalarını istedi. Peki, 13 Ekim Pazar MasterChef kim elendi, MasterChef'te elenen isim kim oldu? İşte 13 Ekim Pazar MasterChef'te yarışmaya veda eden isim...
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MasterChef'te eleme potasındaki yarışmacılar serüvene devam etmek için mücadeleye devam etti. Eleme oyununun oynandığı 13 Ekim Pazar akşamı bir kişi hayallerine veda etti. Peki, MasterChef elenen yarışmacı kim oldu? 13 Ekim MasterChef kim veda etti? İşte MasterChef yeni bölümünde yaşanan gelişmeler...
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Zübeyde
Akın
Eda
Nigar
Nevzat
Emre
Alper
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MASTERCHEF KİM ELENDİ?
MasterChef'te en başarısız tabağı yaparak elenen kişi Zübeyde oldu.
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU 12 EKİM 2024?
MasterChef'te haftanın son eleme adayı Alper oldu.
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI 11 EKİM 2024?
Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kazanan açıklandı. Tabakları başarılı bulunan Onur, Kerem, Ezgi, Emre, Nigar, Eda oldu. Kerem ile son ikiye kalan Nigar büyük ödülün sahibi oldu.
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 6 EKİM 2024?
MasterChef'te elenen son isim Ayşe oldu.
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