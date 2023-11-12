MasterChef kim elendi, kim gitti? 12 Kasım Pazar MasterChef All Star eleme adayları kimler?
Ekranların fenomen haline gelen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bugün eleme gecesi ile devam ediyor. Bu sezon All Star formatıyla izleyicilerin karşısına çıkan fenomen yarışmada eleme adaylarının kimler olduğu ve yarışmaya veda edecek ismin kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda. İşte, konuya dair detaylar...
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Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan MasterChef All Star'da bir eleme günü daha geldi çattı. 7 kişininin potada olduğu gecede bir yarışmacı hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılacak. İşte, sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan konusu olan MasterChef eleme gecesi ile ilgili bilgiler...
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MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. 10 Kasım'a özel Atatürk'ün sevdiği yemeklerin içinde bulunduğu ürünlerden yaratıcı bir tabağın yapıldığı gecede bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Takım oyununun galibi mavi takım oldu. Mavi takım kendi aralarında büyük ödülü kazanmak adına kıyasıya bir mücadeleye girdi. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda Ayaz ödülün sahibi oldu.
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HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Ayaz
Dilara
Alican
Cemre
Batuhan
Tahsin
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MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te son eleme adayı şeflerin değerlendirmesi sonucunda Tanya oldu
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MASTERCHEF'TE KIRMIZI VE MAVİ TAKIMLAR BELİRLENDİ
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.
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Mavi Takım
Hasan (Takım kaptanı)
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Ayaz
Tanya
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Kırmızı Takım
Alican (Takım kaptanı)
Esra
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Cemre
Batuhan