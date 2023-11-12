Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınasına sahne olan MasterChef All Star'da bir eleme günü daha geldi çattı. 7 kişininin potada olduğu gecede bir yarışmacı hayallerine veda ederek yarışmadan ayrılacak. İşte, sosyal medyada günün hakkında en çok arama yapılan konusu olan MasterChef eleme gecesi ile ilgili bilgiler...