Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        MasterChef'te veda gecesi! 10 Ekim Cuma MasterChef'te kim elendi, kim gitti?

        MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, veda gecesinde yarışmacılardan alıçtan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından bu gece bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. Yeni bölüm fragmanında ise, şefler bir yarışmacının yemeğine kaşık attığı görüldü. MasterChef'te elenen yarışmacı kadar, kime kaşık atıldığı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" İşte 10 Ekim 2025 Cuma MasterChef'te elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 21:07 Güncelleme: 10.10.2025 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacı sayısının azalması, MasterChef'te rekabetin dozunu artıyor. Yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için yeni bölümde tezgah başına geçiyor. Günün sonunda en başarız tabağın sahibi yarışmaya veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ekim Cuma MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te 3 dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı. Mavi takım haftayı kayıpsız kapatırken, 6 eleme adayı da kırmızı takımdan çıktı.

        • 4

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Cansu

          Barış

          Ayten

          Sezer

          İhsan

        • 5

          Sümeyye

          Aslı

          Çağlar

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "Provokasyonun olmaması gerekiyor"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "2 yıl sonra Gazze'de yüzler güldü"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        "Çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız!"
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        MİT Başkanı Kalın gündemi değerlendirdi
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Şi Cinping ile görüşmek için bir neden kalmadı"
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Adidas'a 402.3 milyon TL 'rekabet' cezası
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Trabzonspor'dan borç ve Uğurcan Çakır açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        HT Spor Eylül ayının oyuncusu Onuachu!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Habertürk Anasayfa