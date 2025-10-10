MasterChef'te veda gecesi! 10 Ekim Cuma MasterChef'te kim elendi, kim gitti?
MasterChef'te heyecan eleme gecesi ile sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, veda gecesinde yarışmacılardan alıçtan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. İki etaplı finalin ardından bu gece bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. Yeni bölüm fragmanında ise, şefler bir yarışmacının yemeğine kaşık attığı görüldü. MasterChef'te elenen yarışmacı kadar, kime kaşık atıldığı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" İşte 10 Ekim 2025 Cuma MasterChef'te elenen yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarışmacı sayısının azalması, MasterChef'te rekabetin dozunu artıyor. Yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek için yeni bölümde tezgah başına geçiyor. Günün sonunda en başarız tabağın sahibi yarışmaya veda edecek. Peki, "MasterChef kim elendi, kim gitti? 10 Ekim Cuma MasterChef eleme potasında kimler var?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te 3 dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazandı. Mavi takım haftayı kayıpsız kapatırken, 6 eleme adayı da kırmızı takımdan çıktı.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Cansu
Barış
Ayten
Sezer
İhsan
Sümeyye
Aslı
Çağlar