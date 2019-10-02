MasterChef kim elendi? Sorusu MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Her hafta eleme heyecanı yaşanacak olan MasterChef'te yarışmacılar en iyi yemeği çıkarabilmek için kıyasıya mücadele etti. Son olarak elemeye kalan 4 isim Eda, Batuhan, Bahri ve Alican arasında gerçekleşen yarışın ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte MasterChef Türkiye'de elenen isim...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Murat ve Faruk Batuhan kazandı. Murat ve F. Batuhan takımlarında olmasını istedikleri yarışmacıları şöyle sıraladı.

Mavi takım kaptanı Murat: Suna, Cemre, Batuhan, Yasin, Mustafa, Bahri

Kırmızı takım kaptanı Faruk Batuhan: Ekin, Güzide, Açelya, Rıfat, Alican, Eda

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin bu haftaki ödül oyununda Mehmet Şef'in hazırladığı yemek oldu. Yapılan yemeklerin ardından jüri üyesinin yaptığı puanlamaların ardından kazanan takım Kırmızı oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için mutfağa geçti. Mehmet Şef'in hazırladığı en yakın tabağı hazırlayan isim ise Ekin oldu. Ekin elemeye gidecek ilk ismi Eda olarak açıkladı. Oylamada ise ikinci elemeye giden yarışmacı Alican oldu. Üçüncü ve dördüncü eleme adayları ise Batuhan ve Bahri oldu.



MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kaybedip eleme heyecanı yaşayacak olan Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mücadele etti. Somer Şef'in hazırladığı tabağa en yakın tabak çıkaran isim ise Cemre oldu ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Cemre'de elemeye gidecek isim olarak Batuhan'ının adını verdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme yemeği, Mehmet Şef'in Terkib-i Çeşidiye ve Safranlı pilav yemeği vardı. Eda, Batuhan, Bahri ve Alican Mehmet Şef'in hazırladığı tabağa en yakın tabağı çıkarmaya çalıştılar. Elenen ise Bahri oldu.