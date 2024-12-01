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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Aralık 2024 MasterChef eleme potasında kimler var?

        MasterChef'te veda gecesi! MasterChef kim elendi?

        MasterChef'te eleme gecesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan yarışmacılar MasterChef hayallerine devam edebilmek adına tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. İki etaplı final şeklinde oynanacak eleme oyununda, ilk etapta şefler yarışmacılardan 'konjac pirinci' ile yaratıcı bir yemek yapmalarını isterken, ikinci etabın konusu 'Duxelle Pirzola' oldu. Peki, MasterChef kim elendi? İşte 1 Aralık 2024 Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden isim...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 19:25 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:25
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        • 1

          MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarışmacı bu akşam son yemeğini yapacak. Zorlu mücadelelere sahne olması beklenen veda gecesinde, Kaan, Şirin, Semih ve Kerem en başarılı tabağı yapmak için kıyasıya bir rekabet içine girecek. Günün sonunda en başarız tabağı yapan yarışmacı MasterChef'te elenen son yarışmacı olacak. Peki, MasterChef kim elendi, kim gitti? 1 Aralık 2024 MasterChef eleme potasında kimler var? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Kaan

          Şirin

          Semih

        • 3

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2024?

          MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olması beklenen eleme gecesinde bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda edecek. MasterChef'te elenen yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışmaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? (29 KASIM)

          MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim Onur oldu.

        • 5

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 24 KASIM?

          MasterChef'te elenen son isim Muratcan olmuştu.

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