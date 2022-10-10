MasterChef ödülü kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusu programı takip eden izleyicelerin gündeminde yer alıyor. MasterChef Türkiiye programında mavi ve kırmızı takım 96. son bölümde ödül oyunu için zamanla yarıştı. Programın yayınlanan yeni bölümde ödül oyununu kazanan isimler Yağız, Metin ve Çağatay oldu. Programın yeni bölümünde bir yarışmacının tabağı diskalifiye edilirken ödül oyununu kazanan isim merak konusu oldu. İşte, 9 Ekim 2022 MasterChef Türkiye eleme adayı ve ödül oyunun kazannını hakkında merak edilenler...