MasterChef kim elendi? MasterChef'te kim gitti? sorularının yanıtı bu akşamki eleme heyecanının ardından merak ediliyor. MasterChef'te birçok yarışmacı ile Eda arasında kulis tartışması bölüme damga vurdu. Bu akşam ilk olarak takım dokunulmazlığı için mücadele edildi. Ardından dokunulmazlığı kaybeden takım bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Son olarak da belirlenen 4 eleme adayı MasterChef'te kalmak için kıyasıya mücadele etti. İşte 17 Eylül MasterChef son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlık oyununda Saray Mutfağı'ndan vişneli yaprak sarma, fasulyeli mücver, soğanlama, mutancana, zerde, reyhan şerbeti yapıldı.

Her iki takım da birbirine çok yakın ve başarılı tabaklar çıkardı. Ancak şeflerin yaptıkları değerlendirme sonucunda takım dokunulmazlığını kazanan takım Mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Takım dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için Danilo Şef'in yemeği olan Tavuk Salata yaptı. Batuhan ve Ekin, Danilo Şef'in tabağına en yakın tabağı çıkardı. Ekin bireysel dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan Ekin, eleme potasına girmesi için daha önce kendisi hakkında kulis yaptığını söylediği EDA'yı seçti. Eda ise buna cevaben, "bugün benim hakkımda kulis yaptığınızı gördüm, benim adını yazacaktınız zaten. Kendinle çelişiyorsun. O yüzden senin söylemen daha iyi oldu" dedi. Ardından Murat'ın tartışmaya dahil olması ile Rıfat'ın ve Batuhan'ların dahil olduğu bir kulis tartışması yaşandı. Kırmızı takımın kendi içerisinde yaptığı oylamada ORHANikinci oldu.

Dünkü dokunulmazlık oyunun sonucunda Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Yasin, eleme potasına SUNA'yı soktu. Yasin, suna'nın adını açıklarken ilk hafta Suna'nın Ekin'i eleme potasına sokmasını gösterdi. Yasin ayrıca Suna'nın potadan rahat bir şekilde çıkabileceğini düşündüğünü söyledi. Suna ise bunu daha önce konuşarak stratejik olarak kotaya güçlü bir isim sokacaklarını belirlediklerini söyledi. Mavi takımın kendi içerisinde yaptığı oylamada ise MUSTAFA ikinci isim olarak eleme potasına girdi.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu akşam Suna, Mustafa, Eda ve Orhan elenmemek için Mehmet Şef'in yaptığı deniz tarağı ve salataya en yakın tabağı çıkarmak için mücadele etti. Mehmet Şef'in tabağına en yakın tabak Suna'nın tabağı oldu. Suna'nın ardından Mehmet Şef'in tabağına en yakın tabak Mustafa'nın tabağı oldu. MasterChef'te elenen isim ORHAN oldu.