07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MasterChef kim elendi? Masterchef'ten kim gitti? soruları yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyiciler tarafından soruluyor. Bu hafta yeni eleme sistemine geçilen MasterChef'te Salı ve Çarşamba günleri Yasin ve Cemre olarak iki eleme adayı belirlendi. Son eleme adayı da bu akşamki dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Bu akşamki elemede de MasterChef tarihinde bir ilk yaşandı. Ve tüm takım elemeye kaldı. Elenen yarışmacının belirlenmesinin ardından son 6'ya kalan yarışmacılar da belli oldu. İşte 6 Aralık 2019 MasterChef son bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef dokunulmazlık oyununda bugün iki takımdan da bol çeşitli ve renkli sushi tabakları çıkarmaları istendi. 4 kişiden oluşan Mavi takım sayı avantajını kullandı ve bu oyunun da dokunulmazlığını kazandı. Bu durumda diğer iki yarışmacısı eleme potasında olan Kırmızı takımda son yarışmacı olan Batuhan'da direkt eleme potasına girdi.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Kırmızı takım yani Yasin, Cemre ve Batuhan elenmemek için kilis pie yemeğini yaptı. Oldukça zor ve duygusal bir hafta geçiren Cemre en iyi tabağı çıkararak elenmekten kurtuldu. Şefler biraz sonra Yasin ve Batuhan arasından birini yarışmaya devam edeceğini birinin de eleneceğini açıkladı. Bu haftanın elenen ve MasterChef'e veda eden yarışmacısı YASİN oldu. Sonucun açıklanmasının ardından Batuhan'ın ağlayarak Yasin'e sarılması duygu dolu anlara neden oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te bu akşam tüm yarışmacıların girdiği eleme adayı belirleme oyununda Danillo Şef'in kış tüneli yemeği yapıldı. Yine yarışamcıların kıyasıya mücadelesine sahne olan yemeği en iyi Batuhan yaptı. Ardından da Cemre, Ekin, Güzide ve Alican potaya girme tehlikesini atlattı. Geriye yemekte malzemesi eksik olan Yasin ve Rıfat kaldı. Ve şefler ilk eleme adayını YASİN olarak açıkladı.
MATERCHEF ELEME SİSTEMİ DEĞİŞTİ
MasterChef'te eleme sistemi bu haftadan itibaren değişti. Artık eleme konseyi yapılmayacak yani oylama olmayacak. Her gün bir takım oyunu oynanacak. Daha sonra kaybeden takım bireysel olarak bir oyun daha oynayacak. En kötü tabağı çıkaran yarışmacı eleme potasına girecek. Bu şekilde haftada 3 defa oynanacak oyunların sonunda belirlenecek 3 eleme adayı eleme oyunu oynayacak.
HAFTANIN MASTERCHEF TAKIMLARI
Pazartesi günü kaptanlık için çöp şiş yapıldı. En iyi tabağı çıkaran Alican Mavi takım kaptanı oldu. Alican Kırmızı takımın kaptanlığına Cemre'yi seçti.
Mavi Takım: Alican (kaptan),Güzide, Rıfat, Ekin
Kırmızı Takım: Cemre (kaptan),Yasin, Batuhan
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